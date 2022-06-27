Eğitim sezonunu tamamlayan deniz araçları karaya çekildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Denizcilik Lisesi)’nde öğrencilerin eğitiminde ve pratik yapması için kullanılan eğitim gemisi TCG Goca Kaptanlar ve hızlı kurtarma botu Kurtaran-74 2021-2022 Eğitim Öğretim yılını başarı ile tamamlayarak karaya çekildi. Teknelerin bakım yapılıp yeni eğitim öğretim yılında tekrar denize indirileceği belirtildi.

Köyceğiz Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kaptanlık eğitimi alan öğrenciler, Köyceğiz Gölü’nde bulunan okula ait olan TCG Goca Kaptanlar eğitim gemisinde uygulamalı dersleri işleyip denizcilikle ilgili tecrübe kazanıyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca hizmet eden gemi yaz döneminde karaya alınıyor ve öğretim yılı başında bakımı yapılarak tekrar hizmete sunuluyor.

Öğrenciler işletmelerde yaz boyu mesleki eğitimlerine devam ettiğini belirten okul öğretmenlerinden Sadun Duran, "Eğitim Gemisi TCG Goca Kaptanlar ve Hızlı Kurtarma Botumuz Kurtaran 74 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı görevini hatasız kazasız tamamlayarak karaya alındı. Yaz stajına işletmelerde beceri eğitimi çerçevesinde devam eden tüm öğrencilerimize hatasız kazasız bir sezon dileriz. Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. Allah selamet versin.” dedi.