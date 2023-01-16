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Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey ve Orta Ege’de rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe (19-012023) akşam saatlerinde etkisini azaltması beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
MUĞLA 16.01.2023, 18:22
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey ve Orta Ege’de rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe (19-012023) akşam saatlerinde etkisini azaltması beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.