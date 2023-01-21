Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü, Muğla şampiyonu oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen Küçükler Kız Kategorisi Muğla İl Şampiyonası finalinde, Fethiye Voleybol Spor Kulübü ile Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada 26-24, 25-23 ve 25-21’lik skorlarla Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü, şampiyonayı galibiyeti ile tamamlandı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü, Küçükler Kız kategorisinde Muğla İl Şampiyonu olarak Mayıs ayında İzmir’de gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılacak 32 takım arasına girmeye hak kazandı.

Şampiyon sporcuları tebrik eden Zirve Spor Kulübü Başkanı Buğra Kaan Günay, kulübün altyapı sporcularının da oldukça güçlü olduğunu belirterek, hedeflerinin yarıştıkları tüm kategorilerde üst düzey başarı olduğunu aktardı.

Muğla İl Şampiyonluğu hakkında Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü Başantrenörü Mehmet Atcı ise değerlendirmelerde bulunarak "Geçtiğimiz sezon küçükler kız kategorisinde aldığımız başarılarla Türkiye Şampiyonası’nda Muğla iline kontenjan açan takım olmuştuk. Bu sene ise kızlarımız şampiyon olarak Mayıs ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’na Muğla kontenjanından girmeye hak kazanan takım oldu. Bu başarıların sonucu olarak İzmir’de yapılacak Türkiye finallerine gidecek 32 takım içinde yer alıyoruz. Finallerde iki Fethiye takımının karşılaşması, ilçemizde voleybolun ne kadar geliştiğinin ve sevildiğinin göstergesi. Türkiye Şampiyonası’nda da Fethiye’mizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Tüm sporcularımıza, ailelerine, bizi destekleyen taraftarlarımıza ve her zaman bize destek olan Zirve Spor yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.