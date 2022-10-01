Ebru Sanatçısı Taşatan’dan ’Teşrin’ sergisi

Türk Ebru Sanatının genç ustalarından Uğur Taşatan kişisel sergisi ’Teşrin’ ile Menteşeli sanatseverlerin huzuruna çıktı. 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri çerçevesinde İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezinde açılan sergi ebru severlerin büyük beğenisini topladı.

Serginin açılışında ebru ustası Uğur Taşatan ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ebru sanatı bizimde çok sevdiğimiz bir sanat dalı. Bu anlamda biz de belediyemiz bünyesinde kurduğumuz atölyemizde uzun yıllardır ücretsiz olarak ebru kursları veriyoruz. Kursumuz çok da ilgi görüyor. Uğur Taşatan’ın eserleri çok güzel. Kendisine sanat hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Sergi açılışının ardından ebru ustası Uğur Taşatan’ın ’Teşrin’ sergisini birlikte gezen Başkan Gümüş, şenliğe katılımlarından dolayı ebru ustası Taşatan’a plaket takdim etti. Eski Ebru ustalarının izini süren ebru ustası Uğur Taşatan Başkan Gümüş’e davetleri için teşekkür ederek, sergi hakkında bilgiler verdi.