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Duygu Bal’ın yat keyfi
BODRUM'DA TATİL YAPMAYI TERCİH EDEN ESKİ MİLLİ VOLEYBOLCU DUYGU BAL SAATLERCE GÜNEŞLENDİ. TATİLİNİ YATTA GEÇİREN BAL DENİZİN KEYFİNİDE DOYASIYA ÇIKARDI
MUĞLA 03.08.2020, 11:56
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Bodrum’da tatil yapmayı tercih eden eski milli voleybolcu Duygu Bal saatlerce güneşlendi. Tatilini yatta geçiren Bal denizin keyfini de doyasıya çıkardı.
Önceki gün Türkbükü Cennet koyda objektiflere takılan Bal, sıcak havanın, denizin keyfini doyasıya çıkardı. Yatta keyif yapan Bal’ın, bol bol güneşlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Ara ara denize girerek serinleyen Bal hem güneşin hem de denizin keyfini doyasıya çıkardı.
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