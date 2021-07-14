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Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserleri Bodrum’da buluşacak

Bodrum’un ilk kaplıca oteli olan Sianji Well-Being Resort ev sahipliğinde 16-31 Temmuz tarihleri arasında World of United Women grubuna destek olmak amacıyla resim sergisi düzenlenecek.

MUĞLA 14.07.2021, 13:15
Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserleri Bodrum’da buluşacak
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Bodrum’un ilk kaplıca oteli olan Sianji Well-Being Resort ev sahipliğinde 16-31 Temmuz tarihleri arasında World of United Women grubuna destek olmak amacıyla resim sergisi düzenlenecek.

Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel, tarafından 16-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan resim sergisi kadınlara destek olmak amacıyla sanatseverlere sunulacak. Amerika, Londra, Roma, Venedik, Montenegro, Kapadokya, Kayseri, Denizli, Bodrum olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 16 Temmuz Cuma günü başlayacak. 31 Temmuz Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan serginin geliri World of United Women grubuna bağışlanacak.
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