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Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth Bodrum’da

Türkiye’de de ilgiyle izlenen Lost, Prison Break, Criminal Minds gibi dünya çapında dizilere imza atan Amerikalı ünlü yönetmen Bobby Roth Bodrum’da film çekmek için kolları sıvadı.

MUĞLA 24.10.2021, 16:21
Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth Bodrum’da

Türkiye’de de ilgiyle izlenen Lost, Prison Break, Criminal Minds gibi dünya çapında dizilere imza atan Amerikalı ünlü yönetmen Bobby Roth Bodrum’da film çekmek için kolları sıvadı.

Bodrum Cup yelken yarışlarının ödül törenine gelen ve genel klasmanda dereceye giren yelkenli teknelere kupasını taktim eden, Lost, Prison Break, Criminal Minds gibi dünya çapında dizilerin ünlü yönetmeni Bobby Roth Bodrum’dan çok etkilendi. Türkiye’nin ilk süper kahraman dizisi T-World Türkiye’nin çeşitli mekanlarını kullanacak olan Roth, Bodrum’da da çekim yapmak için ilçenin turistlik ve kültürel bölgelerini gezdi. Dizinin yapımcısı Bülent Turgut ile Bodrum’a gelen Roth ilçeye hayran kaldı. Bodrum’a 2’inci gelişi olan Roth Bodrum içinde bir dizi çekmeyi planladığı öğrenildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikalı yönetmen Bobby Roth Türkiye’de çekimlerine başlayacakları dizi için Bodrum’da mekan bakmaya geldiklerini belirterek “Türkiye’de güzel bir dizi çekimi yapacağız. Bodrum’dan da mekan baktık. 15 günlük Bodrum çekimi olacak. Gezme fırsatı buldum. Bodrum’a ayrı bir film bile çekilebilir. Zaten çekmeyi de planlıyorum. Burada romantik bir film çekile bilir. Çok güzel bir yer Bodrum zaten Türkiye’yi çok seviyordum, Bodrum’da Türkiye’nin cennet köşelerinden biri gibi. Bura Yelken yarışlarının ödül törenine katıldım. İnanılmaz bir hava var. Çok güzel bir organizasyon olmuş” dedi.

Dünyaca ünlü yönetmen Bodrum’da film çekecek

Roth ile bir araya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Roth Bodrum’da bir film çekmek istediğini dile getirdiğini söyleyerek “Bizim için çok önemli bir şey burada bir film çekmesi. Çok güzel bir film çekilebilir Bodrum’da. Dünya’da ses getirecek bir film Bodrum için büyük bir fırsat. Bobby Roth dünyaca ünlü bir yönetmendir. Dünya’da ses getiren dizilerin yönetmenidir. Bugün bura da bizim aramızda olması Bodrum tanıtımı için çok çok önemli. Daha önce Bodrum’a gelmişti Global Turizm Formuna katılmıştı ama fazla gezememişti. Şimdi Bodrum Merkezde bir otelde kalıyor ve Bodrum’u baştan aşağı gezmiş ve hayran kalmış ilçemize. Roth Bodrum film ve dizi çekmek için çok güzel bir plato dedi. Bizde bir toplantı düzenleyip Bodrum’da nasıl bir film çekebileceğini konuşacağız” dedi.

Dizinin yapımcıları Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş’un da Bodrum’da çekilecek film için kolları sıvadıkları öğrenildi. Öte yandan Dizinin yapımcılarından Bülent Turgut’da yarışta dereceye giren yelkenli teknelere kupalarını taktim etti.

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