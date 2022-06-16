Dünyaca ünlü grup Marmaris’te konser verdi

Kendilerine özgü sahne şovları ve milyonlarca izlenen videolarıyla dünya çapında yıldızlaşan Amadeus Electrik Ouartet, 1. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde müzikseverlerle buluştu.

1.Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde Marmaris Amfi tiyatroda yüzlerce kişi ile Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Amadeus Electrik Ouartet grubunun konserini izledi.

Saat 21.30 da başlayan konser 2 saat sürdü. Amadeus Electrik Ouartet grubu kemanda Andreea Runceanu, Bianca Gavrilescu, çelloda Patricia Cimpoiasu, piyanoda Laura Lazarescu, klavyede Xenti Runceanu ve davulda Radu Moldovan ile 6 kişilik performansları ve dinamik repertuarlarıyla festival izleyicilerine Marmaris’te unutulmaz bir gece yaşattı.

Grup üyeleri sahnede ‘’ geçen yaz çıkan yangınlardan dolayı çok üzgünüz hep haberlerde ağlayarak izledik, üç gündür Marmaris’teyiz ve muhteşem doğasını tekrar geri kazanacağından eminiz, Marmaris tıpkı anka kuşu gibi yeniden küllerinden doğacak ‘’ şeklinde seslenerek duygularını ifade etti.

Konser sonunda Amadeus Electrik Ouartet grubu ayakta alkışlandı, Marmaris Belediyesi meclis üyesi Aylin Yüksel sevilen grup üyelerine çiçek takdim etti.