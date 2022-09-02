Dünyaca ünlü Dalyan kanalında temizlik

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Dalyan kanalı Ortaca Belediyesi ekipleri tarafından sürekli olarak yüzey temizliği gerçekleştiriliyor.

Kral mezarları ile kıvrım kıvrım kanalı ile ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanı İztuzu sahili dünyanın birçok ülkesinden yerli ve yabancı turist çeken Dalyan Kanalı Ortaca Belediyesi yüzeysel temizlik yaptı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Bizim ‘Kanal Temiz’ idealimiz var ve bu ideale ulaşmak için tüm çalışma arkadaşlarımla özverili çalışmalar yürütüyoruz. Temizlik sadece karada olmuyor. Kaunos Kral Mezarlarının önünden geçen Dalyan Kanalında da haftalık rutin temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Belediyemize ait temiz enerjili yani elektrikli teknemizle temizlik çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu teknemizin adı ‘Kanal Temiz’. Teknemizle bu ismi vermemizdeki amaç fosil yakıt kullanımına dikkat çekmek içindi. Ayrıca kanal temizliğimizi de bu tekneyle yaparak adına uygun iş yapmış oluyoruz” dedi.

Vatandaşları da uyaran Ortaca Belediye başkanı Uzundemir, “Ben sevgili hemşerilerimizi uyarmak istiyorum. Her zaman söylendiği gibi kirletmemek temizlemekten daha ucuz. Lütfen kanalımıza sahip çıkalım. Temizlikte ağırlıklı olarak pet su şişesi ile birlikte maalesef inşaat malzemelerine kadar birçok çöp de çıkıyor. Bu çöplerin büyük çoğunluğunu geri dönüşüme gönderiyoruz” dedi.