Dünyaca ünlü basketbolculara konser veren disk jokey, Marmaris’in adını duyuruyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve 22 yıldır disk jokeylik yaparak hayatını kazanan iki çocuk babası Tufan Uysal geçtiğimiz hafta dünyanın en ünlü basketbolcularına konser verdiğini ve Marmaris’in adını tüm dünaya duyurmak istediğini ifade etti.

37 yaşındaki DJ Uysal geçtiğimiz hafta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta aralarında Petar Naumoski, Mirko Milicevic gibi isimlerin de katıldığı dünyanın en ünlü ve prestijli basketbolcularının olduğu FIMBA organizasyonunda konser verdi. 22 yıldır Disk Jokeylik yapan ve aynı zamanda DJ eğitmeni olan Uysal, Dünya Ralli Şampiyonaları, Dünya Yelken Yarışları, Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonaları, Avrupa Basketbol Şampiyonalarında sahne alıyor.

Demet Akalın, Aydilge, Haluk Levent, Murat Dalkılıç, Murat Boz, Erkin Koray, Gülşen, Ogün Sanlısoy, Gökçe, Ebru Polat, Emre Kaya, Bulutsuzluk Özlemi ve daha birçok Türkiye’de de tanınan sanatçılar ile sahne alan Uysal Almanya, Kıbrıs, Makedonya, Gürcistan, Sırbistan, Tayland da DJ performanslarını sergiledi.

Geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi kadın basketbolcusu seçilen Banu Karadağlı ile de birlikte çalışan DJ. Uysal ‘’Hedefim yer aldığım uluslararası festivallerde Türk DJ olarak Marmaris’i dünyaya tanıtmak ‘’ dedi.

2022 yılının Mayıs ayında yapılacak olan Mar-Bas organizasyonunda 5.si düzenlenecek Uluslararası Master Cup’ta da sahne alacak olan DJ. ‘’Pandemi döneminde evde kaldık ama müzik alanında üretimlerimiz devam etti ‘’ şeklinde konuştu.