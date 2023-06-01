Dünya süt gününde öğrencilere süt etkinliği düzenlendi
1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜNASEBETİYLE MUĞLA TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ETKİNLİK DÜZENLENDİ.
MUĞLA 01.06.2023, 13:34
Muğla’da 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt dağıtıldı.
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte Akçova İlkokulu öğrencilerine süt tüketimi hakkında eğitim veren Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere süt günü nedeni ile süt ikramında bulunuldu.
Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü Gıda yüksek mühendisi Tülay Belli tarafından verilen eğitim öncesinde öğrencilere,” Sizlere bugün süt ile ilgili bir şeyler anlatacağım ve videolar izleteceğiz size daha sonrada hep birlikte süt içeceğiz” dedi.