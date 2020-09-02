banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Plajlarda ücret alınması yasal mı?

Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül’de Marmaris’te yapılacak

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI 18-20 EYLÜL’DE MARMARİS’TE YAPILACAK

MUĞLA 02.09.2020, 10:05
2
Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül’de Marmaris’te yapılacak

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te yapılacak.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonasının 5. yarışı olan Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu’ olan Türkiye Rallisi, Marmaris ve Datça’nın eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde dünyaca ünlü pilotları ağırlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Direktörü Murat Kaya ve WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) Türkiye Güvenlik Şefi H.Öcal Zilanlı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde İl Müdürü Ömer İlman, Marmaris İlçe Müdürü Nihat Ekinciler ve Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı’nın katılımıyla yapılacak organizasyonun hazırlıkları hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Son 2 yıldır Türkiye’de düzenlenen en büyük uluslararası spor organizasyonu olan etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen Dünya Ralli Şampiyonasının 5. ayağının ülkemizde ve Marmaris Merkezli olmak üzere Datça ilçemizde yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Yarışın Cumhurbaşkanlığımız himayesine alınmasından ayrıca gurur duyuyoruz. 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan şampiyona 3 gün boyunca Marmaris ve Datça İlçelerimizde özel etaplarla devam edecek. Bu şampiyonayla birlikte ülkemizi tüm Dünya’ya bir kez daha tüm güzellikleriyle birlikte tanıtma fırsatı bulmuş olacağız. Bu yarışlarla ilgili hazırlıklar Muğla İlimizde Valimiz Orhan Tavlı’nın himayelerinde tüm Kamu Kuruluşlarımızın destekleriyle devam etmekte olup yakın zamanda tamamlanacaktır. Organizasyon boyunca güvenli bir ortam oluşturmak için FIA, Sağlık Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlediği Kovid-19 protokolleri titizlikle uygulanacaktır. Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan bu büyük organizasyon ülkemizin ve ilimizin tanıtımında büyük bir öneme sahiptir. Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak Türkiye Rallisine ev sahipliği yapan Muğla’mızda özveriyle destek olan tüm paydaş kurumlarımıza ve şampiyona düzenleme ekibine kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışlara katılacak tüm pilotlara başarılar diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25