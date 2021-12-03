Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle program düzenlendi

Muğla’da 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda program düzenlendi. Program Atatürk Anıtına Muğla Engeliler Derneği, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu ile başladı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı konuşma yaptı.

"50 bin engelliye 86 milyon nakdi destek sağlandı"

Toprakçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildiğini belirterek, "Evde Bakım Hizmeti, Engelli Aylığı, Erişilebilirlik İşlemleri, Kamu ve Özel Sektörde İstihdam Hizmetleri, Rehabilitasyon Merkezleri ve Umut Evleri bakanlığımızın önde gelen hizmetlerini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, sosyal yardım programı olan Evde Bakım Aylığı uygulamasıyla 2021 yılı genelinde 50 bin 306 engelli vatandaşımızın yakınına 86 milyon 158 bin 790 lira nakdi destek sağlanmaktadır. Ayrıca ücretsiz ve indirimli seyahat hakkı kapsamında toplam 3 bin 783 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir. Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan 238 engellimize kuruluşlarımız tarafından bakım hizmeti verilmektedir. Özel gereksinime ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sadece bugün değil, tüm yaşamları boyunca engin bir sevgi ile sahip çıkmalıyız" dedi.

Pandemi ve soğuk nedeniyle törene engelliler katılmadı

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, engelli üyelerini pandemi ve kış şartları nedeniyle programa çağırmadıklarını, derneklerde ziyaretçilerini ağırlayacaklarını dile getirdi. Program valilik makam ziyaretinin ardından gün boyu sürecek etkinliklerle devam edecek.