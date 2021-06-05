Dünya çevre gününde 30 ton kireç dağıtıldı

Menteşe Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde geleneksel hale getirdiği ücretsiz kireç dağıtma geleneğini bu yılda sürdürdü.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kentsel Sit Alanı Bölgesinde bulunan Şeyh, Kiramettin, Karşıyaka, Orta, Hacırüstem, Karamehmet, Camikebir, Balıbey ve Müştakbey mahallelerinde mahalle muhtarları ile birlikte kireç dağıttı ve mahalle sakinleri ile birlikte badana yaptı.

Menteşe’de evlerin ve bacaların beyaza boyanmasının bir gelenek olduğunu belirten Başkan Gümüş, “Beyaz badana kentimizin temizliğini de göstermesi bakımından önemlidir. Bu konuda vatandaşlarımız hassasiyeti de bizleri mutlu ediyor. Belediye olarak 5 Haziran Dünya Çevre Gününde gelenek haline getirdiğimiz kireç dağıtımını bu yılda devam ettirdik.” diye konuştu.

Başkan Gümüş daha sonra Emirbeyazıt mahallesinde geri dönüştürülen varillerden yapılan oturma gruplarının yer aldığı parkı ziyaret etti. Parka sıfır atık parkı ismini verdiklerini ifade eden Başkan Gümüş, “Bu parkımızdaki oturma grupları kullanım ömrünü doldurmuş 200 litrelik varillerin geri dönüştürülmesi ile oluşturuldu. Bu yüzden parkımızın adını sıfıt atık parkı koyduk. Parklarımız her yaştan vatandaşımızın vakit geçirdiği önemli sosyal alanlardır. Bu hassasiyet ile sıfır atık temelli projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.