Düğerek Mahallesine 300 tonluk Atıksu deposu

Menteşe Belediyesi tarafından Düğerek Mahallesindeki 30 Bin metrekarelik yeşil alanların atık su ile sulanabilmesi için bölgeye atıksu depolama tesisi yapılıyor.

Düğerek Mahallesine yapılacak olan Atıksu deposunun devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yapılacak olan tesis ile su tasarrufunun yanı sıra işgücü konusunda kazanç sağlanacağını belirtti. Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak su kaynaklarımızı doğru kullanmak ve suyumuzu israf etmemek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede pek çok bölgemizdeki yeşil alanlarımızı uzun zamandır arıtma suyu ile suluyoruz. Şimdi de Düğerek Mahallemize kazandıracağımız 300 ton kapasiteli bu tesis ile bu bölgemizdeki park ve yeşil alanları, gerekli hatları çekerek arıtma suyu ile sulayacağız” dedi.