Düğerek cezaevine atık su terfi istasyonu

Menteşe’deki Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi atık sularının Muğla atık su arıtma tesisinde toplanmasının sağlayacak terfi hattı için çalışmalar başlıyor. Düğerek Cezaevi Terfi İstasyonu projesi T.C. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenmek üzere Muğla Valiliği YIKOP tarafından ihale edildi. Yapım denetim işleri ise MUSKİ Gene Müdürlüğü tarafından yapılacak. Yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak terfi istasyonundan Muğla Büyükşehir Belediyesi tesis maliyeti karşılığında atık su ücreti almayacak.

İhalesi yapılan iş kapsamında cezaevinde oluşan atık suyun Muğla Atık su arıtma tesisine aktarılması için terfi istasyonu ve 2 bin 511 metre uzunluğunda terfi hattı yapılıyor.

İhalesi tamamlanan projede yapım çalışmaları şantiye kurulumu ve malzeme temininin ardından kısa sürede başlatılacak.

Düğerek Mahallesi Muhtarı Mehmet Ortayol “ Mahallemizin geleceğiyle ilgili projeler üretilmesi bizleri mutlu etti. Belediyemiz günü değil geleceği düşünerek proje yapıyor. Büyükşehir Belediyemize yapacağı tesisler için mahallem adına teşekkür ederim” dedi.