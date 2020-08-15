DSİ hatlarındaki patlak nedeni ile Bodrum’da 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu

Bodrum Torba’da ana depo çıkışında DSİ’ye ait ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçe genelinde 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "15 Ağustos Cumartesi günü Torba ana depo çıkışında meydana gelen 1000’lik CTP arızası nedeniyle Bodrum ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri hemen arızaya müdahale edilmiş ve vatandaşların susuz kalmaması için çalışmalara başlanmışıtır" denildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugüne kadar bin 780 defa su patlaması yaşandığı ve patlayan su hatları nedeni ile 4.5 milyon metreküp suyun boşa aktığı belirtilirken, onarım, iş gücü, personel gideri ve su ücreti olarak bu durumun yaklaşık maliyette 29 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada "Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik olarak uygun olmadığı tespit edildiğinden kabulü yapılmayan hatlar ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın 30 Büyükşehir Belediye Başkanı’nı kabulünde durum, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmiş ve bu konunun bir an önce çözüme kavuşması talep edilmişti. Özellikle yaz aylarında dünyanın ve Türkiye’nin en gözde tatil mekanlarından biri olan Bodrum’da nüfus 10 katına çıkarken, su ihtiyacı da katlanıyor. Su isale hatlarının sürekli patlaması, arıza vermesi nedeni ile vatandaşlar en küçük arızada bile yaklaşık uzun süre susuz kalıyor" denildi.