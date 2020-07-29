Dr. Mete Ersoy vefatının 3. yıl dönümünde Milas’ta dualarla anıldı

Milas’ta eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı eserlerle tüm Milaslıların gönlünde taht kuran, hayırsever Doktor Mete Ersoy, kabri başında dualarla anıldı.

Milas’ta 28 Temmuz 2017 tarihinde yaşamını yitiren hayırsever Doktor Mete Ersoy, Milas Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, Havva Ersoy Anaokulu, Dr. Mete Ersoy İlkokulu, Dr. Mete Ersoy Ortaokulu ve Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi okul idarecilerinin katılımlarıyla mezarı başında dualarla anıldı.

Dr. Mete Ersoy, eğitim alanında Milas’a merhume annesinin adını taşıyan Havva Ersoy Anaokulu’ndan başlamak üzere, bir İlkokul, bir Ortaokul, bir Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu yaptıran, bunlarla birlikte 5’er bin kitaplık iki ayrı kütüphane, birçok okula Atatürk büstü kazandırırken, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve Sabahattin Akyüz Fen Lisesi’ne maddi katkıda bulundu.

2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen merhum Doktor Mete Ersoy’un mezarını ziyaret edenler arasında yer alan İlçe Müdürü Bal, “Hayırsever eğitim aşığı merhum Dr. Mete Ersoy’u vefatının 3. yıldönümünde rahmet, saygı, minnetle anıyor, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz” dedi.