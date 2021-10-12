banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü

Down Kafe açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almaları, engelsiz bir şehirde yaşamaları için projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde ‘Sen de Gel Down Kafe’ projesi hayata geçirildi. Down Sendromlu bireylerin öncelikli olduğu kafede engelli gençlerin istihdam edildiği sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri sağlanıyor. Özel bireyler kafeteryada garson ve kasiyer olarak görev yapıyorlar.

MUĞLA 12.10.2021, 14:44
Down Kafe açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almaları, engelsiz bir şehirde yaşamaları için projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde ‘Sen de Gel Down Kafe’ projesi hayata geçirildi. Down Sendromlu bireylerin öncelikli olduğu kafede engelli gençlerin istihdam edildiği sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri sağlanıyor. Özel bireyler kafeteryada garson ve kasiyer olarak görev yapıyorlar.

Sen de Gel Down Kafe’nin açılışı 13 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1