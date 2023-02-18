Dorse köprüye çarptı; 2 yaralı
Milas-Bodrum karayolunda seyreden kamyonun havaya kalkan dorsesi, köprüye çarptı. Dorsenin koparak köprüde kaldığı kazada kamyon sürücüsü ile yolcu yaralandı.
Milas-Bodrum karayolunda seyreden kamyonun havaya kalkan dorsesi, köprüye çarptı. Dorsenin koparak köprüde kaldığı kazada kamyon sürücüsü ile yolcu yaralandı.
Kaza, Milas - Bodrum karayolu Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Bodrum istikametine seyreden Mehmet Ali Ekici idaresindeki 48 AIS 949 plakalı kamyonun damperi havaya kalktı.
Kamyon, köprü altından geçtiği sırada dorse köprüye çarptı. Yerinden kopan dorse köprüde kaldı, kamyon metreler sonra durabildi. Kazada sürücü 61 yaşındaki Mehmet Ali Ekici ile kamyonda yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Murat Resul, yaralandı. Kamyonda çıkan yangın müdahale edilerek söndürüldü.
Yaralılar, ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolun sol şeridi trafiğe kapandı. Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Güllük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.
Kazada hurdaya dönen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.