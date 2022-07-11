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Door’a oteli Pınar Seli coşturdu

Bodrum’un en lüks otellerinden biri olan Door’a otel yerli turistlere Bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Bayram’ın 2’inci günü Door’a sahnesinde yerli ve yabancı şarkılar seslendiren Pınar Seli tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

MUĞLA 11.07.2022, 20:03
Door’a oteli Pınar Seli coşturdu

Bodrum’un en lüks otellerinden biri olan Door’a otel yerli turistlere Bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Bayram’ın 2’inci günü Door’a sahnesinde yerli ve yabancı şarkılar seslendiren Pınar Seli tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Door’a otelde sahne alan Pınar Seli sevilen şarkıları yerli ve yabancı turistlere seslendirdi. Yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuarıyla tatilcileri coşturan Seli, şarkılarına otel misafirlerinde eşlik etti. yaklaşık 2 saat sahnede kalan Seli zaman zaman yaptığı esprilerle de büyük beğeni topladı.

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