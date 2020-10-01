Doldurulmuş sigara satışına 16 bin TL ceza

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 600 adet satışa hazır durumda doldurulmuş sigara ele geçirdiler.

Suç Araştırma Büro Amirliği görevlilerince yakalanan doldurma sigaralar ile ilgili olarak, sigaraları satmaya çalışan işletme sahibine 15 bin 947 TL idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.