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Doldurulmuş sigara satışına 16 bin TL ceza
YATAĞAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNCE 600 ADET DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİRLERKEN, İŞLETME SAHİBİNE 15 BİN 947 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
MUĞLA 01.10.2020, 10:09
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Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 600 adet satışa hazır durumda doldurulmuş sigara ele geçirdiler.
Suç Araştırma Büro Amirliği görevlilerince yakalanan doldurma sigaralar ile ilgili olarak, sigaraları satmaya çalışan işletme sahibine 15 bin 947 TL idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
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