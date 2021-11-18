Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: “Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti”
Sağlık Bakanı Koca, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum.
Dolandırıcılık şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı
Muğla’nın Menteşe İlçesinde döviz değişimi ile kar etmek isterken değeri 686 bin lira olan 30 bin Dolar ve 30 bin Euro parası dolandırılan şahsı dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından Denizli’de yakalanarak Muğla’ya getirilmişti.
MUĞLA 18.11.2021, 21:31
Muğla’nın Menteşe İlçesinde döviz değişimi ile kar etmek isterken değeri 686 bin lira olan 30 bin Dolar ve 30 bin Euro parası dolandırılan şahsı dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından Denizli’de yakalanarak Muğla’ya getirilmişti.
Gözaltına alınan şahıslardan M.U. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.