banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
THY'de 407 sefer iptal!
THY'de 407 sefer iptal!
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlar için pedal çevirip fidan dikecek

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen ormanlar için Orman Bakanlığı ve gönüllerinin fidan dikme seferberliği devam ederken 13 Mart Pazar günü ilki düzenlenecek olan ’Bisikletli Çevre Şenliği’nde doğaseverler fidan dikmek için pedallayacak.

MUĞLA 12.03.2022, 14:48
Doğa dostu bisikletçiler yanan ormanlar için pedal çevirip fidan dikecek

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz aylarda çıkan yangında küle dönen ormanlar için Orman Bakanlığı ve gönüllerinin fidan dikme seferberliği devam ederken 13 Mart Pazar günü ilki düzenlenecek olan ’Bisikletli Çevre Şenliği’nde doğaseverler fidan dikmek için pedallayacak.

Marmaris’te spor ve çevrenin iç içe geçtiği ’Bisikletli Çevre Şenliği’nin ilki 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği’nin projelendirdiği ve Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile Marmaris Bisiklet Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın Muğla’da bisiklet sporunun yaygınlaşması adına düzenlenen projelerin içine katılmasını istemesi üzerine şenliğe dönüştü. ’Pedalla Marmaris’ sloganıyla gerçekleşecek şenlikte, Marmaris ve çevre ilçelerden yüzlerce bisiklet ve doğa sevdalısı bu sefer fidan dikmek için pedal basacak. Saat 13.30’da Marmaris Turizm İnformasyon Müdürlüğü önünden Start alacak alacak şenlikte bisikletli çevreciler 8,5 km yol katederek, büyük zarar gören İçmeler Mahallesi’nde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan alana fidan dikecek.

Türkiye’nin dört bir yanından doğa dostu bisikletçiler Marmaris’e pedal basacak

Şenliğin kısa sürede organize edilmesine rağmen Muğla’nın tüm ilçelerinden katılımların yanı sıra şehir dışından da doğa dostu bisikletçiler şenliğe katılacak. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, “Yaklaşık 250 bisikletli doğa sporcusu ekip arkadaşlarıyla birlikte şenliğe katılacağını müdürlüğümüze bildirdi. Bildirim yapmadan gelecek bisikletçiler ve Marmaris’ten katılacak halk ile 500’e yakın doğa dostu bisiklet kullanıcısının şenliğimize katılmasını bekliyoruz” dedi.

Şenliğe destek veren Marmaris Ticaret Odası başkanı Mutlu Ayhan, “Yaralarımızın sarılması açısından özveriyle çalışan bu derneklerin farkındalık oluşturmak için yaptığı çalışma takdire şayan. Ayrıca sezon öncesi Marmaris’in tanıtılması için çok faydalı bir şenlik, uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Çevre dostu misafir bisikletçilerimizi ağırlamak için bekliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
-0°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 28 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18