DKMP’den kış ortası su kuşu sayımı

Muğla’nın coğrafi yapısı nedeniyle bünyesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaparken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Muğla genelinde kuş türlerinin sayımını gerçekleştiriyor.

Geçen ay Datça’da gerçekleştirilen yaban keçisi sayımının ardından Bodrum metruk Tuzla alanı ve Güllük Deltasında da kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştirildi. 22-23 Ocak tarihleri arasında KOSK (Kış Ortası Su Kuşu Sayımları) envanter çalışmaları yapılırken, mevcut biyolojik çeşitliliğinin hem arazi çalışmalarıyla konumsal olarak, hem de literatür olarak tespit ediliyor. Envanter sonucunda elde edilen veriler doğa koruma politika ve programlarının oluşturulmasına ışık tutması amacıyla kayıt altına alınıyor.

Gözlemlerde dürbün, teleskop ve fotoğraf makinesi gibi çalışılan türlere uygun malzemeler kullanılıyor. Kuşlar için genelde noktada gözlem ve/veya hat boyu gözlemler yapılırken, arazi gözlemleri sırasında, doğrudan kuşların görülmesi şeklinde sayım işlemleri gerçekleştirildi.