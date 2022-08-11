banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı

DKMP Genel Müdürü Marmaris’te

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin Marmaris Milli Parkı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MUĞLA 11.08.2022, 14:45
DKMP Genel Müdürü Marmaris’te

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin Marmaris Milli Parkı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Şahin’e, Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü çalışanları eşlik etti.

Marmaris Milli Parkı çeşitli jeomorfolojik oluşumları, tarihi kalıntıları, zengin biyoçeşitlilik unsurları ve manzara bütünlüğü ile her yıl çok sayıda misafir ağırlarken, geçtiğimiz yıl en çok ziyaret edilen korunan alan unvanını alan Marmaris Milli Parkı 8 milyon 459 bin 731 ziyaretçiyi ağırladı.

Bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan DKMP Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu