Diş Hekimliği Fakültesi artık engelsiz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iki kadın diş hekimi tarafından Menteşe Devlet Hastanesi ile yapılan protokol sonrası ilk kez engelli iki çocuğun diş tedavileri genel anestezi altında gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Özgül Cartı Dörterler tedaviye ilişkin yaptığı açıklamada, "Engelli hastalarımızın ihtiyaç duydukları tedavileri genel anestezi altında gerçekleştirdik. Çocuklarımızın genel sağlık durumları gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş ise, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde bulunan diş hekimliği ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri tarafından, Menteşe Devlet Hastanesi ile yapılan işbirliği sonrası engelli vatandaşlarımızın genel anestezi altında diş tedavileri artık yapılabiliyor. Fakültemizde tüm yaş gruplarındaki engelli ve rutin şartlarda tedavi edilemeyen bireyler artık tedavi edilebilecektir" dedi.