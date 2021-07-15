Diplomasını Başkan öğrencisinden aldı

60 yaş üzeri öğrencilerin eğitim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampüsü ilk öğrencilerini mezun etti.

4 yıl boyunca teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği Tazelenme Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen diploma törenine katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kendisini okumayı öğreten İlkokul Öğretmeni Gülsüm Çakmak’ın diplomasını verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “İlkokulda bana okumayı öğreten, hayata atılmamda en büyük mihenk taşları arasında yer alan öğretmenim Gülsüm Çakmak’ı Tazelenme Üniversitesi mezuniyet belgesini vermek benim için ayrı bir mutluluk. Bu heyecana, bu mutluluğa ortak olduğumu için kendimi şanslı hissediyorum. Yetenekleri ve tecrübeleri ile yaşam sevinci dolu olan Tazelenme Üniversitesinin tüm mezunlarını tebrik ediyor, her birine sevdikleri ile birlikte, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” dedi.