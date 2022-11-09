Din görevlileri aile içi şiddetin önlenmesi için program düzenledi

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı ile başlayan program Yatağan Madenler Mahallesi Cami İmam Hatibi Talha Hüseyin Karaca’nın okuduğu Kur’an Tilaveti ile devam etti. Din Hizmetinde Tebliğ ve İrşat Sorumluluğu konulu konuşmasında Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı diyanette çalışmanın ayrıcalıkları ve sorumluluklarından bahsetti. Toplumsal beklentilerin en yüksek olduğu kurumlardan birinin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu dile getiren Çapçı, personelinin bu bağlamda yapmaları gerekenleri madde madde sıraladı.

Daha sonra aile içi şiddetin önlenmesinde dini referanslar konulu sunumunu gerçekleştiren Milas Vaizi Salih Rıfat Şen ise, aile içi şiddet ve dinin bunu önlenmesinde neler tavsiye ettiği konularında bilgiler verdi. Ayet ve Hadis eksenli yaptığı sunumunda hayattan da örnekler veren Şen, din görevlilerine ailevi konularda çevreye vermeleri gereken mesajlar hakkında örnekli açıklamalar yaptı. Toplumsal şiddeti tetikleyen unsurların ailede yaşananlarla başladığına dikkat çeken Şen, neler yapılabilir konusunda da her bir personele önemli görevler düştüğünü aktardı. Program sonunda katılım sağlayan personel de fikirlerini dile getirerek sunuma katkı sağladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen Programa Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Aile Ve Dini Rehberlik İl Koordinatörü Nesibe Reçper, Vaizler, Din Görevlileri ile daire memurları katıldı.