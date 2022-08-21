Diktikleri fidanları her gün kontrol edip suluyorlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından yanan alanların temizleme ve fidan dikilme çalışmaları devam ediyor. Marmarisli gönüllüler ve doğa severler yol kenarlarına diktikleri fidanları her gün sıra ile kontrol ederek suluyorlar.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa koruma Derneği üyeleri, aralarındaki topladıkları paralar ile fidan alıp zamanına uygun şekilde dikimler yapıyor ve diktiklerini de düzenli olarak sulama yapıyorlar.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Kuruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Yol kenarlarına pavlonya cinsi ağaç fidanları dikiyoruz. Bu ağaçların özelliği hem çok çabuk büyümeleri, hem de geniş yapraklı olduğu için yanan alanlardan inen tozu aşağı indirmemeleri. Dernek üyeleri ve gönüllü arkadaşlarımız ile şimdiye kadar 20 bin fidan diktik. Daha da dikmeye devam edeceğiz" dedi.