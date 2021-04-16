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Didik didik arayıp motosikleti buldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulundu, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA 16.04.2021, 15:01
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Didik didik arayıp motosikleti buldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulundu, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi’nde ikamet eden Levent Aydeniz, “Evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını” beyan ederek Turgutreis Jandarma Karakoluna bildirdi. Olayın peşine düşen Jandarma Dedektifleri (JASAT) Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların Y.F.C., H.M.C. ve M.C.O. olduğu tespit edildi. Söz konusu şahıslar Jandarma Dedektifleri ve Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken 3 şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı.
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