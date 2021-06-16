banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti

Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

MUĞLA 16.06.2021, 16:20
Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Bodrum - Turgutreis karayolunda seyreden 48 VZ 955 plakalı otomobil, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil, devrilerek ters döndü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ekibi bölgeye sevk edildi. Refüjde ters şekilde duran otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493