Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Bodrum - Turgutreis karayolunda seyreden 48 VZ 955 plakalı otomobil, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil, devrilerek ters döndü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ekibi bölgeye sevk edildi. Refüjde ters şekilde duran otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.