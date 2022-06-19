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Devrilen araçtaki 1’i bebek 5 kişi yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen araçtaki 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

MUĞLA 19.06.2022, 12:07
Devrilen araçtaki 1’i bebek 5 kişi yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen araçtaki 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla’nın Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Şinasi K.’nın kullandığı 20 DU 756 plakalı araç, Yatağan istikametine doğru ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonrası devrildi. Kazada, sürücü Şinasi K. ile yanında yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki Elisa Meva A., 24 yaşındaki Özlemnur T., 22 yaşındaki Tuğçe K ve 28 yaşındaki Fatih Sultan A., yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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