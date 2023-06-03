Devletten sıcak yuva

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, daha önce yaptığı hane ziyaretleri sırasında Mergenli Mahallesinde yıkılmak üzere olan eski evde yalnız yaşayan Dudu Gökçe’nin evinin oturulamaz durumda olduğunu tespit etti.

Kaymakam Meral Uçar ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Dudu Gökçe isimli vatandaşın durumunun çözüm bulmak amacıyla çalışma başlatarak, Kaymakamlık ve Belediye imkanları ile vatandaşa konteyner ev yapıldı. Evin tüm eşyaları da temin edilerek kendisine teslim edildi.

Kaymakam Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, konteyner ve taşınan Dudu Gökçe’yi yeni evinde ziyaret etti. Kaymakam Uçar ve Belediye Başkanı Uzundemir daha güvenlik bir ve kavuşan Dudu Gökçe’ye yeni evinde sağlıklı ve mutlu yaşam dileğinde bulundu.

Kendisine yardım eli uzatan Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e konteyner ev ve eşyalar için teşekkür eden Dudu Gökçe, hem daha sağlıklı ve hem de daha güvenli bir mekana sahip olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.