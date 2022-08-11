Dev yolcu gemisi Marmaris esnafına can suyu oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı’na demir atan dev yolcu gemisi çoğunluğu Amerika ve İngiliz vatandaşı olan 973 yolcusu ve 750 personeli ile Marmaris’te hareketlilik sağladı.

16 katlı ve 238 metre uzunluğundaki gemi 32 metre genişliğinde ve 2 bin kişi konaklama kapasiteli olan Marshall Adası bayraklı 2012 yapımı Riviera isimli dev yolcu gemisi Marmaris Gümrüklü Limanı’na demir attı. Gemiden inen yolcular servisler ile ilçe merkezlerine ve köy turlarına götürüldü. İlçe merkezine gelen turistler Marmaris esnafının yüzünü güldürdü. Restoranlara canlılık yaşanırken Kapalı Çarşı’daki esnaflar da gemi yolcularından nasiplerini aldı. Kuyumculuk yapan Meral Dağ, "Allah bereket versin, çok şükür siftahımızı yaptık. Daha sık gelseler daha güzel olur. Allah herkese kısmet versin" şeklinde konuşarak memnuiyetini dile getirdi.

Gemi yolcularından İngiliz vatandaşı Vorn Jackson, "Gemi seyahatine Birleşik Krallık’tan katıldık. Seyahat boyunca şehirleri geziyoruz. Efes’ten geldik ve buradan da Santorini’ye gideceğiz’’ dedi.

Kapalı çarşı esnaflarından Cuma Akgün de geminin gelmesinin bölgeye canlılık getirdiğini ifade ederek, "Gemi gelmesi ile canlılık fark edildi. Her zaman gelsinler. Çarşıda olmasa dışarıya para bırakırlar, dışarıda olmasa markete para bırakırlar yeter ki gelsinler" diyerek yolcu gemilerinin daha çok gelmesini dilediğini belirtti.

Dev yolcu gemisi Riviera akşamüzeri Marmaris Gümrüklü limanından ayrılarak Santorini’ye doğru yola çıkacağı öğrenilirken, bazı vatandaşlar ve turistler de dev yolcu gemisi manzarası ile hatıra fotoğrafları çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.