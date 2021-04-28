banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet
ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Dereye düşen otomobilin üstüne çıkarak kurtarılmayı beklediler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dereye düşen otomobilin üstüne çıkarak yardım isteyen 2 kişi ekipler tarafında kurtarıldı.

MUĞLA 28.04.2021, 14:52
2
Dereye düşen otomobilin üstüne çıkarak kurtarılmayı beklediler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dereye düşen otomobilin üstüne çıkarak yardım isteyen 2 kişi ekipler tarafında kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ali S. idaresindeki 48 AEZ 678 plakalı otomobil Çiftlik Mahallesi Karataş mevkisindeki seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmenboğazı Deresi’ne düştü. Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla otomobilin içindem çıkan Ali S. ile Elifnaz Ö. otomobilin üstünde çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla çıkarılan iki kişi, sağlık ekibince ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı Otomobil ise bir vinç yardımıyla dereden çıkartılırken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?