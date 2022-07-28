Dereköy Muhtarından YK Enerjiye teşekkür ziyareti

Milas Dereköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarıoğlu, mahallesinde yapılan ve köy halkının hayatını kolaylaştıran çalışmalara verdikleri destekleri için YK Enerji’ye, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit’in makamında gerçekleşen ziyarette Muhtar Sarıoğlu, YK Enerji’nin Dere Mahallesi alt yapı ve sulama konusundaki ihtiyaçlarına cevap verdiği için teşekkür etti.

Muntar Sarıoğlu, “YK Enerji, bölgede faaliyet göstermeye başladığı günden bugüne köyümüze her zaman destek oldu. Çevre köy halkının ihtiyaçlarına duyarlı çalışmalarıyla da bizler için her zaman faydalı oldu. Köy halkımızın istihdamından tutun da sulama konusuna kadar en büyük destekçimiz diyebilirim. Son olarak, sulama boruları tadilatı ve 650 metre kadastral yolumuzun yapımı yine santral sayesinde oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangında, yangının köyümüze sirayet etmemesi için su tankeri hazır bulundurulmuştu. Tüm bunlar için teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

Muhtar Sarıoğlu, sadece kendi köyü için değil, diğer köylerde de YK Enerji’nin desteğini hissettiklerini ifade ederek, bölge için önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.