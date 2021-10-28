Dere yataklarından 485 torba çöp toplandı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynırlara bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması da gerçekleştiriyor. Ekipler, ilçede yağmur öncesi gerekli tedbirleri alarak tüm dere yataklarını, belediye bina içi temizlik hizmeti personeli ile birlikte gerçekleştirdi.

Doğaya atılan maskeden içecek kutularına, plastik atıklardan cam şişelere kadar birçok farklı karakterde atık Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandı. Bu kapsamda, Konacık Mahallesi, Gazderesi Kurudere ve Pedasa Caddesi’ndeki derelerden toplam 260 poşet çöp toplandı. Bitez Mahallesi köy içinde bulunan üç dereden toplam 80 poşet çöp, Ortakent Mahallesi Pazaryeri dere yatağından 50 poşet çöp, Bodrum merkez Yokuşbaşı Mahallesinde bulunan 2 dere yatağından 95 poşet çöp toplayan Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli, 12 saatte 25 personel ile birlikte dere yataklarından toplamda 485 poşet çöp topladı. Toplanan atıklar Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan 1. Sınıf Atık Merkezi’ne götürülerek geri dönüşüm için ayrıştırıldı. Bodrum Belediyesi, dere kenarlarında son kontrolleri yaparken, tüm cadde ve sokaklarda mazgal üstleri ve çevrelerinin temizliklerini sürdürüyor. Özellikle kurumuş yapraklar ve dal parçaları ile tıkanan mazgallar, çöplerden temizlendi.

Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, olası sel taşkınlarında acil müdahale ekipleri ile kış ayı boyunca aşırı yağışlarda oluşacak taşkınlara önlem almak için yağmur suyu kanallarında, mazgallarda ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına aralıksız devam edecek.