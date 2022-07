Dere Mahallesi Muhtarı Sarıoğlu’ndan YK Enerji’ye teşekkür etti

Muğla’nın Milas ilçesi Dere Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarıoğlu, mahallesinde yapılan ve halkın hayatını kolaylaştıran çalışmalara verdikleri destekleri için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (YK Enerji) nezaket ziyaretinde bulundu.

YK Enerji Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit’in makamında gerçekleşen ziyarette Dere Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıoğlu, YK Enerji’nin Dere Mahallesi alt yapı ve sulama konusundaki ihtiyaçlarına cevap verdiği için teşekkürlerini iletti. YK Enerji’nin mahallelerine her zaman destek olduğunu ifade eden Muhtar Sarıoğlu, “YK Enerji, bölgede faaliyet göstermeye başladığı günden bugüne mahallemize her zaman destek oldu. Çevre mahalle halkının ihtiyaçlarına duyarlı çalışmalarıyla da bizler için her zaman faydalı oldu. Halkımızın istihdamından tutun da sulama konusuna kadar en büyük destekçimiz diyebilirim. Son olarak, sulama boruları tadilatı ve 650 metre kadastral yolumuzun yapımı yine santral sayesinde oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangında, yangının mahallemize sirayet etmemesi için su tankeri hazır bulundurulmuştu" ifadelerini kullanarak YK Enerji’ye teşekkür etti.

Muhtar Sarıoğlu, sadece kendi köyü için değil, diğer mahallelere de YK Enerji’nin desteğini hissettiklerini ifade ederek, bölge için önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.