Depremzedelere eğitim ve sanat desteği

Deprem bölgesinden Muğla’ya gelen vatandaşlar için farklı alanlarda birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi en önemli konulardan biri olan eğitim, sanat ve temizlik konusunda yeni projeler hizmete sundu.

8 ve 12. sınıflar için soru bankası ve eğitim desteği sağlanırken depremzedelerin konservatuvar bölümlerine girerek ücretsiz sanat eğitimi almaları sağlanıyor. Ayrıca temizlik için çamaşır yıkama ve kurutma hizmetini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi vatandaşların her alanda yanlarında olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitimde fırsat eşitliği için sınava girecek olan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine soru bankası desteği de verecek olan Büyükşehir Belediyesi gelen taleplere göre öğrencilere birçok farklı alanda ders verecek. Derslerden yararlanmak isteyen öğrenciler 20 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesine müracaat etmeleri halinde taleplere göre sınıflar oluşturulacak. Sınava girecek 8 ve 12.sınıflar için temel derslerde takviye dersler, anlatım, soru çözümü desteği ve soru bankası verecek olan Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin sınavlarına hazırlanmasını kolaylaştıracak.

Depremzedelerin sanat eğitimi almaları için konsertavur bölümüne sınavsız alım yapacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi birçok farklı alanda eğitim verecek. Belirlenen kriterler gereği 12-45 yaş arası Türk Halk Müziği, 15-55 yaş arası Türk Sanat Müziği, 10-17 yaş çocuk 18-35 yaş grupları yetişkin Türk Halk Dansları, 8-12 yaş çocuk, 13-17 yaş genç 18 yaş üstü yetişkin Tiyatro Bölümü ve 6-9 yaş bale bölümüne başvurabilecek. Başvurular Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezine yapılabilecek. Ayrıca Deprem bölgesinden gelen misafirlerin çamaşır yıkama ve kurutma konusunda da destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde bu hizmeti de ücretsiz olarak hayata geçirdi.