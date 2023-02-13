Depremzedeler için Marmaris’in tüm kurumları seferber olmaya devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kurulan deprem koordinasyon merkezinde kente gelenlerin kayıtları alınarak ihtiyaçları anında karşılanıp konaklayacakları otel ve apartlara yerleştirilmeleri devam ediyor.

Marmaris’e deprem bölgesinden gelen depremzedeler İçmeler Mahallesi’nde bulunan Halit Narin Uygulama Oteli’nde kayıtlarını yaptırıp, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün kurduğu revirde öncü sağlık muayenesinden geçiyor. Depremzedelerden hastaneye gitmesi gerekenler tedavi altına alınıyor. Gelen depremzedelerin ilk ihtiyaçları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönüllü olarak görev alan öğretmenler tarafından tespit edilerek Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ,Marmaris Belediyesi, STKlar , dernekler ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandıktan sonra kalacakları otellere yerleştiriliyor. Marmaris’e münferit olarak kendi araçları ile ve otobüsler ile şu ana kadar üç bin depremzede gelerek kayıt yaptırdı. Bu sayının bir kısmı akrabalarının yanına yerleşirken iki bin kişiye yakını ilçedeki otellere yerleştirildi.

Marmaris’e gelen depremzede vatandaşlar çok zor anlar yaşadıklarını ifade ettiler.