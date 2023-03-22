Depremzedeler için ihtiyaca göre alanlar oluşturuluyor

Bodrum Belediyesi ekiplerinin ve gönüllülerin deprem bölgesindeki çalışmaları artarak devam ederken ihtiyaca yönelik yeni alanlar da oluşturuluyor.

Sağlık, eğitim, sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özverili çalışmaları ve koordinasyonu ile yürütülen yardım malzemelerinin düzenli dağıtımının gerçekleştirildiği Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti’nde deprem mağdurlarına yönelik hizmetler devam ediyor.

Çamaşırhane ve kütüphane hizmeti sağlanıyor

Bin kişinin barındığı Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti’nde günlük ihtiyaçlara yönelik hizmetler devam ederken yardımseverlerin büyük katkısıyla bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan çamaşırhane de faaliyete geçirildi.

Deprem mağduru olan yetişkin ve çocukların kaliteli zaman geçirmeleri için gönüllülerin katkılarıyla oluşturulan konteyner kütüphaneyi de hizmete sunan belediye ekipleri, Dostluk Kentinde gün için yapılan aktiviteleri de organize ediyor.

Malatya’da mahalle mahalle ziyaretler

Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kentinde belediye ekipleri ve gönüllülerle çalışmalar titizlikle sürdürülürken Malatya’da bulunan belediye ekipleri de deprem mağdurlarının yaralarını sarmaya devam ediyor. Bodrum ekibi, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Bıçakçı, Elmalı, Gövdeli, Söğüt ve Gökalan Mahallelerinde gıda kolisi, çadır, su, hijyen setleri ile çocuklara oyuncak, çanta, boyama kitabı ve çeşitli ihtiyaç malzemelerini vatandaşlara teslim ediyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, mama dağıtımı da yapıyor.