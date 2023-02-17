Depremzedeler için 8 bin uyku tulumu hazırlanıyor

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan, Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7’lik iki büyük depremle sarsılan bölgeye, Muğla bölgesinden yardımlar devam ediyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından yapılan açıklamada, “Muğla Valimiz Sayın Orhan Tavlı’nın talimatları ile bir yandan arama kurtarma faaliyetlerine katkımız devam ederken, diğer yandan depremden kurtulan ve yaşamını idame ettirmek zorunda olan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmiş bulunmaktayız. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nün imkanlarını kullanarak, kumaşları Muğla Valiliğimizce temin edilen; 769 adet battaniye, Bin adet yün şal, 184 adet eşofman takımı, 207 adet polar kumaştan oyuncak, 674 adet atkı, bere, eldiven, 2 bin 400 adet uyku tulumu dikilip hazırlanarak deprem bölgesine gönderildi. 8 bin adet uyku tulumu ise an itibari ile üretiliyor. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde öğretmen, idareci ve usta öğreticiden oluşan 30 kişilik bir ekip, üretim faaliyetlerine devam ediyor” denildi.