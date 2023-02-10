Depremzedeler Fethiye’deki yurda yerleştirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından, tahliye edilen 140 depremzede Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Depremzedeler yaşadıkları çaresizliği anlattı.

Depremzedelerin, afet bölgesinden Türkiye’nin dört bir yanına tahliyeleri devam ediyor. Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Kız ve Erkek yurtlarında 5 yataklı 55 aile ve 45 bekar odası olmak üzere yaklaşık 500 kişinin konaklaması için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde 10 ili ağır etkileyen depremlerde, evsiz kalan vatandaşlar Muğla Valiliği ve Fethiye Kaymakamlığı koordinesinde Fethiye’ye getirildi. Fethiye KYK yurtlarına yerleştirilen 140 depremzedenin barınma, sağlık, gıda ve giyecek ihtiyaçları kaymakamlık tarafından karşılanıyor. Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman KYK Müdürü Abdurrahman Güneş, yurtta barınan vatandaşları ziyaret ederek talep ve isteklerini dinlediler. Rahatlarının yerinde olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Allah devletimize zeval vermesin. Bizler kötü günümüzde birlik ve beraberlik halindeyiz. Bizleri afet bölgesinden Fethiye’ye getirdiler. Herkese çok teşekkür ederiz” dediler.

Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman yurdunda barınan çocuklar için sınıf oluşturacaklarını ifade eden Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, "Çocuklarımızın zaman geçirip, eğitimine devam edebilmesi için öğretmenlerimizle toplantı halindeyiz. En kısa sürede eğitimlerimiz başlayacak. Çocukların eğitimleri aksatılmayacak” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’tan gelen İzzet Dereli, “Yaşadıklarımız anlatılmaz, Cenabı Allah kimsenin başına vermesin. İlk önce küçük bir sarsıntı geldi. Ailemle kalktık, çocuklara seslendik. Büyük deprem geldiğinde çocuklar da yanımızdaydı. Büyük bir kanepenin yanına sığındık. 4 katlı bir binaydı, binanın yıkılmasını bekledik. Allahtan binamız yıkılmadı, ama çok ağır hasarlı. Bugün sabah buraya geldik. Allah razı olsun. Ben çok gururlandım. Yerine getirilen görevler, hizmetler, yardımlar çok iyi. Sağlığımız için doktorlar geldi, eksiklerimiz tamamlanmaya çalışıldı. Her türlü ihtiyacımız biz istemeden geldi”

Hatay’dan gelen Nazire Avcı, “Allah ölmüşlerimize rahmet etsin. Böyle bir olay daha önce yaşamadık. Hatay Merkez’den geldik. O anları anlatmam çok zor. Biz alt kattaydık, çocuklarımız üst katımızdaydı. Her yer sallandı. Kapımız demirdi, çıkamadık. Çocuklarımızın bağırışlarını duydum. Balyozla pencereyi kırarak bizi çıkarttılar. Yağmur, kar, fırtına vardı. Yanımızdaki 3 yıllık yeni bina yıkıldı. Yerlerde daha cenazeler duruyordu. Biz de ailemizden 15-20 kişiyi kaybettik” şeklinde konuştu.

Malatya’dan gelen Süleyman Bozkurt, “Korkudan ve üzüntüden konuşamıyorum. O gün anlatılmaz da yaşanmaz da. Allah hiç kimseye o günü tekrar yaşatmasın. Şu an keyfimiz iyi. Vatandaşımıza, halkımıza, milletimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.