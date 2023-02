Depremzede vatandaşlara çamaşır ve duş hizmeti

Menteşe Belediyesi, Kötekli Gençlik Merkezi’nde (MEGEM) Menteşe’ye gelen depremzedeler için çamaşırhane ve duş hizmeti vermeye başlandı.

Depremin büyük yaralar açtığı bölgeye yardımsever vatandaşların katkılarıyla destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, deprem bölgelerinden Menteşe’ye gelen depremzedelere de hizmet verdiklerini belirtti.

Başkan Gümüş; “İlçemize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara devam ediyoruz. Kışla Parkı içerisinde bulunan El Ele Butik Dayanışma Merkezimizde depremzedelerin kıyafet, ev eşyası gibi ihtiyaçları karşılanırken, Kötekli Mahallemiz’de Menteşe Belediyesi Aşevi tarafından her gün 3 öğün yemek hizmeti veriyoruz. Şu ana kadar 2000 depremzede vatandaşımızın ihtiyaçlarına karşılık verdik. Depremzedelere yönelik Kötekli Gençlik Merkezi’nde (MEGEM) çamaşırhane ve duş hizmeti vermeye başladık. Çamaşırhanemizde kurutma makinelerimiz de mevcut. Çamaşırhanenin deterjan gibi bütün temizlik maddeleri yine belediyemiz tarafından karşılanıyor. Vatandaşlarımız haftanın yedi günü ihtiyaç duydukları her an bu hizmetlerimizden faydalanabilirler.” dedi.

“Hem deprem bölgesinde, hem Menteşe’de depremzedelerin yanınızdayız”

Başkan Gümüş, “Depremin büyük yaralar açtığı Malatya ve Hatay’a yardımsever vatandaşların da katkılarıyla desteğe, deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzedelere de hizmete devam edeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte dayanışma ile sararak bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.