Depremzede misafirlerin ihtiyaçları gideriliyor

Bodrum Belediyesi, Bodrum’a getirilen depremzedelerin yaralarını sarmak için çok yönlü çalışmalar yürütüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerden etkilenen vatandaşlar için Bodrum Belediyesi’nin başlattığı yardımlar devam ediyor. AFAD koordinasyonunda, Bodrum Kaymakamlığı ve ona bağlı kamu kurumları; Bodrum Belediyesi, BODER, TÜRSAB ve ilçedeki STK’ların yardımları ile deprem mağduru vatandaşlara destekler sürerken deprem bölgesinden gelen ailelere ve çocuklara Bodrum’da birçok otel ve aile kapılarını açtı. Otellerde Bodrum’un gönüllü aşçıları da yaptıkları yemeklerle bu iş birliğine katkı sağlıyor.

Saha çözüm ekipleri ihtiyaçları gideriyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Saha Çözüm ekipleri, Bodrum’da misafir edilen afetzede vatandaşlar ve çocuklarıyla büyük bir titizlikle ilgileniyor. İlçede çeşitli otellere yerleştirilen ailelerin temel bakım ihtiyaçları, saha çözüm ekiplerince karşılanıyor. Belediye Saha Çözüm ekibi, depremzede ailelerin çocukları ile yakından ilgilenirken çocuklar için Bodrum Belediyesi’ne bağlı anasınıfı öğretmenleri, gönüllü olarak çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenledi.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum’da yaşayan vatandaşlar tarafından kıyafet ve kişisel bakım ihtiyaçları giderilirken afetzedelerin Bodrum Belediyesi ekiplerince Aile Bakım Merkezlerinde muayeneleri ve hastanede devam eden tedavileri yaptırılarak ilaçları temin ediliyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinden ayrılırken kimlik ve ehliyet gibi evraklarını alamamış olanları da İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne getirerek gerekli işlemleri yaptırıldı. Çocuklarını okula göndermek isteyen vatandaşların da bilgileri alınarak ilgili kurumlara ekipler tarafından bildiriliyor.

Son olarak Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ekipleri, deprem mağduru vatandaşlara yönelik; psikolog ve aile danışmanından oluşan ekiple psikososyal destek hizmeti sunmaya başladı.