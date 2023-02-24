Depremzede Ebrar’ın keman talebi yerine getirildi

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşları ziyaretinde genç bir kızın keman talebi Başkan Uzundemir tarafından yerine getirildi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremin Adıyaman ilçesinde de çok sayıda vatandaşımızın ölümüne ve konutların yıkımına neden olmuştu. Deprem sonrası konutları oturulamaz hale gelen vatandaşlar Muğla bölgesinde de konuk ediliyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ilçeye gelen depremzede vatandaşları ziyareti esnasında Adıyaman’dan gelen Ebrar Akın isimli genç kızın keman talebi oldu. Başkan Alim Uzundemir Ebrar Akın’ın keman talebini Ortaca’lı müzisyen Mete Şen’e iletti. Ortaca’lı müzisyen Şen’ın hediye ettiği keman Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından Ebrar Akın’a teslim edildi.