Depremzede çocukların deprem travmasını atlatması için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen depremzedelere otellerini açan işletmeciler çocuklara simema imkanı sunarak deprem travmasını atlatmalarına yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilden Bodrum’a gelen depremzede vatandaşlar otellere yerleştirilmesinin ardından çocuklar için otelciler harekete geçti. Bodrum’daki turizmciler Bodrum’a gelen depremzedeleri ev rahatlığı bulmaları için ellerinden geleni yapıyor. Bir çok otel depremzede çocukların deprem travmasını atlatması için etkinlikler düzenlemeye başladı. Çocuklar için otellerde spor, sanat gibi bir çok etkinlik düzenliyor. Very Chic hotel ise otelde konaklayan depremzede çocuklara sinema imkanı sunuyor. Mısır patlağı verip çocuklara sinema izleterek bir nebzede olsun onlara yardımcı oluyor.