Depremzede çocuklar için Eğitim Danışma Masaları kuruldu

Afet bölgelerinden gelerek Muğla’da misafir edilen öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde, kendilerine en uygun okullara nakillerini sağlamak amacıyla Muğla Valiliği koordinasyonunda Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede Eğitim Danışma Masaları kuruldu.

Muğla’ya gelen depremzede öğrencilerin il genelinde okullara nakillerinin gerçekleştirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçelerde ve Barınma Merkezlerinde Eğitim Danışma Masaları kuruldu.

İlçe Eğitim Danışma Masasında öğretmen ve idareciler tarafından, AFAD, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri barınma merkezi idarecileri ile işbirliği içerisinde İlçede Barınma Merkezine, aile yanına ya da farklı şekilde ikamet eden öğrenciler tespit ediliyor.

Toplanan veriler İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Okul Yerleştirme Komisyonu tarafından geçici ikametgah adresine yakınlık, öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü okul türü, okulların sınıf bazında boş kontenjanları ve benzeri kriterlerde her bir öğrencinin en uygun okula yerleştirilmesi sağlanıyor. Eğitim Danışma Masasında görevli personel tarafından her bir veliye ulaşılarak süreç hakkında bilgi veriliyor.