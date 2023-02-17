Depremzede 11 yaşındaki Ayşenur’un doğum günü Marmaris’te kutlandı

Hatay’dan Muğla’nın Marmaris ilçesine misafir olarak gelen depremzede 11 yaşındaki Ayşenur’un doğum günü isteğini Marmaris İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psikososyal ekipleri kırmadı.

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem sonrası Muğla’ya Hatay ilinden geçici barınmak için gelen 11 yaşındaki depremzede Ayşenur, depremin olduğu 6 Şubat günü doğum günü olduğunu dile getirdi. Marmaris İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Psikososyal ekipleri küçük kıza sürpriz yaptı. Marmaris Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Psikosyal ekipleri, depremzede Ayşenur’un kaldığı otele gidip küçük kızın doğum gününü kutladı.

Marmaris İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin küçük kızın doğum gününü kutlamaktan dolayı mutlu oldukları ifade edildi.